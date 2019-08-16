16.08.2019 16:16

С 1 сентября харьковские школьники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам

Ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить современную финансовую грамотность.



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Учебники представили 16 августа 2019 года в помещении Министерства образования и науки.

Программу, учебное пособие и рабочая тетрадь «Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как? »Была создана 2019 года. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Да, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и тому подобное.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, проект USAID «Трансформация финансового сектора», Университета банковского дела и ряд экспертов.

«Предприимчивость и финансовая грамотность - одна из компетенций, которой должны обладать учащиеся и выпускники Новой украинской школы. Мы благодарны Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» за создание качественного учебника. Это пособие - не просто практическое руководство. Он развить у учащихся критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения в отношении финансов. Мы уверены, что новые учебники помогут молодежи в реальной жизни », - отметил во время презентации заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий.

Пособие состоит из 5 разделов и 25 тем. Из него ученики узнают о современной финансовой системе, финансовые учреждения и их услуги. По итогам курса школьники смогут научиться эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами.

В то же время представители Проекта USAID «Трансформация финансового сектора» уверены, что читателями новых учебников станут не только ученики средних школ, а также их родители и родственники, которые смогут найти в пособии полезную для себя информацию.

«1 сентября украинские школьникам будет предложено курс финансовой грамотности, не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с МОН, мы преследовали цель научить следующие поколения украинский том, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине », - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID« Трансформация финансового сектора ».

Он отметил, что МОН идет правильным путем, меняя систему образования и вводя факультативный курс финансовой грамотности в школах.

Учебное пособие и рабочая тетрадь можно загрузить на сайте МОН .

Справка

Согласно исследованию «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благополучие в Украине», проведенного Проект USAID «Трансформация финансового сектора» в июне 2019, украинцы имеют низкий уровень финансовой грамотности по сравнению с другими странами - 11,6 из 21 баллов. Это один из самых низких показателей среди 30 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

С 2012 года до 2019 года МОН при поддержке USAID внедряло экспериментальное преподавание курса «Финансовая грамотность» в системе общего среднего образования. Годичный курс совершенствовался в соответствии с пожеланиями преподавателей, методистов, экспертов, учеников и их родителей.

Сегодня курс «Финансовая грамотность» успешно преподается в более чем 1200 школах по всей стране для 20 тыс. Учащихся 10-х классов и для 17 тыс. Учащихся 2-4-х, 5-9-х классов.