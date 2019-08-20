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20.08.2019  12:45   

Более 300 детей получают стипендии за достижения в учебе

В Харькове ежемесячно выплачивается 120 стипендий городского головы «Одаренность» для учащихся общеобразовательных учебных учреждений и студентов вузов в размере 600 грн, а также 240 стипендий городского совета «Лучший ученик учебного заведения» в размере 400 грн.


://city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.

Руководителям, лучшим педагогическим работникам общеобразовательных и внешкольных учебных учреждений, чьи ученики победили в IV этапе всеукраинских предметных олимпиад и международных турнирах, тоже выплачивают денежное вознаграждение. Ежемесячно с января по февраль победители городского конкурса «Учитель года» получали 3 тыс. грн, а с марта - 5 тыс. грн. 

Кроме того, в городе ведется целенаправленная работа по восстановлению деятельности ранее закрытых дошкольных учреждений и групп в действующих детских садах. Для школ приобрели 164 единицы компьютерной техники и 52 проектора. На сегодня 15% харьковских школ имеют интерактивные доски

Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, одаренность, город, голова департамент, вознаграждение
 
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