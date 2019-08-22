22.08.2019 18:09

Харьковских студентов ожидают кардинальные изменения в образовании

21 августа Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинского образования в Украине на 2019-2021 годы.



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За это время появятся новые стандарты образования, современные программы и средства для обучения студентов, деньги за непрерывное профессиональное развитие пойдут за врачами, а государство будет способствовать качественному развитию медицинской науки.

Как изменится медобразованием:

1. Образовательные стандарты в области знаний "22 Здравоохранение" будут разработаны с учетом современных тенденций развития медицинского образования в сотрудничестве с Всемирной федерацией медицинского образования и другими ведущими международными экспертами.

2. Обновятся образовательные программы и учебные планы в соответствии с новыми стандартами и при активном участии высших учебных заведений.

3. В дальнейшем будет внедряться единый государственный квалификационный экзамен ( ЕДКИ ), включая международный экзамен по основам медицины.

3. Студенты получат современные средства для обучения. В частности, речь идет об электронных учебные материалы, перевод новых учебников, доступы к рецензируемых изданий в сфере здравоохранения, индексируются наукометрическими базами Web of Science / Scopus / PubMed.

4. Студенты и преподаватели улучшат знание английского. Будут разработаны комплексные программы повышения уровня знания английского языка, а также закреплены требования к знанию английского.

5. Преподаватели повышать свою квалификацию на стажировках в зарубежных учреждениях высшего образования и учреждениях здравоохранения, программах обмена с другими странами, международных конференциях.

6. Заработает новая эффективная модель интернатуры, в частности прозрачная электронная система распределения выпускников. Сейчас продолжается общественное обсуждение .

7. Деньги за непрерывное профессиональное развитие пойдут за врачами на те образовательные мероприятия, которые интересуют конкретных врачей и улучшают конкретную врачебную практику.

8. Продолжит развиваться медицинская наука. Планируется создание государственной программы содействия академической мобильности, улучшения условий для проведения научных исследований в области здравоохранения, усиление основ академической добродетели, в частности - совершенствование программного обеспечения ВНО для проверки на наличие плагиата.

Внедрение комплексных изменений в медицинское образование является важной составляющей трансформации системы здравоохранения. Цель этих мероприятий - качественно новый уровень медицинского образования в Украине, образованный мотивирован врач, который предоставляет качественные медицинские услуги. Сейчас уровень подготовки будущих медиков нуждается в совершенствовании. Это доказывают результаты сдачи международного экзамена по основам медицины (IFOM) студентами третьего курса (средний процент правильных ответов - 30,24%) и международного мониторингового исследования качества высшего образования, который проходили студенты 4 курса (средний балл 27% - вдвое ниже, чем средний балл международной сравнительной группы).

МОЗ Украины для развития медицинского образования уже сделало такие шаги: внедрена порог для вступления в медицинские специальные ; принято Стратегию развития медицинского образования ; введено единый государственный квалификационный экзамендля студентов-медиков, введен непрерывный профессиональный рост для врачей.