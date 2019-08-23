23.08.2019 12:20

В Харькове вручат школьные принадлежности детям льготных категорий

Детям льготных категорий вручат ранцы и школьные принадлежности 27 августа в Харьковском дворце детского и юношеского творчества (пр. Тракторостроителей, 55).



// city.kharkov.ua

Цель мероприятия - помочь подготовиться к новому учебному году детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В нем примут участие представители городского совета и служб по делам детей. Подарки вручат 120 детям.

Начало - в 10:00.



Мероприятие пройдет под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Организатор - Департамент служб по делам детей.



Справка. На учете Департамента служб по делам детей находится 1397 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 474 детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах; 91 ребенок, который воспитывается в учреждениях институционального ухода; 1306 детей, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, а также в приемных семьях и детских домах семейного типа.