27.08.2019 12:46

Харьковские педагоги готовят планы на новый учебный год

Конференция педагогических работников, посвященная приоритетным задачам на новый учебный год, состоится 28 августа во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 88).



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В ней примут участие руководство Департамента образования, ректоры вузов, педагоги и директора школ, представители Городского родительского совета и ученического самоуправления. Тема конференции: «Об итогах развития образования Харькова в 2018/2019 учебном году и приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год в условиях формирования инновационного образовательного пространства города».



В ходе заседания будет обсуждаться ряд вопросов, связанных с эффективной работой учебных учреждений, а также воспитанием детей в условиях реформирования украинской школы и пр.



В рамках мероприятия состоится награждение директоров учебных учреждений, которые вошли в рейтинг «100 лучших школ Украины», а также победителей международных ученических интеллектуальных соревнований.