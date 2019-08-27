27.08.2019 15:25

В Харькове детям льготных категорий вручили портфели (ФОТО)

Детям льготных категорий сегодня, 27 августа, вручили ранцы и школьные принадлежности.



://city.kharkov.ua

Мероприятие состоялось в Харьковском дворце детского и юношеского творчества. В нем приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, директор Департамента служб по делам детей Александр Малько, представители районных администраций.



В рамках городской программы «Навстречу детям» для 120 детей льготных категорий приобрели портфели, пеналы, тетради и другие канцтовары.



Александр Малько сообщил, что цель мероприятия - помочь подготовиться к новому учебному году детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, воспитываются в семьях опекунов, из малообеспеченных семей и т. д. Ежегодно перед началом нового учебного года социальные работники обходят семьи и если видят, что ребенку не в чем и не с чем идти в школу, то городская власть оказывает помощь.



Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, мероприятие уже стало традиционным. Подарки получили не только первоклассники, но и дети постарше.



«Школа - это стартовая площадка. Чем лучше вы будете учиться, тем легче вам потом будет идти по жизни. Опекуны, воспитатели, учителя - они делают все, чтобы передать вам то, что сами знают и умеют. А ваша задача - это принять, и тогда все у вас получится», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.



Также для детей на сцене дворца состоялся концерт.



Мероприятие прошло под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.