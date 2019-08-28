28.08.2019 09:25

В школе №143 создают современный многофункциональный стадион

Стадион полностью «вступит в строй» к октябрю.



// izvestia.kharkov.ua

В школе №143 Московского района продолжается возведение многофункционального спортивного комплекса. Реконструкцию начали в конце июля.



«Сейчас идут подготовительные работы: формируются спортивные площадки, для того, чтобы постелить искусственное покрытие и асфальтировать площадки, которые предусмотрены под асфальт», – рассказал директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» Юрий Нестерук.



Подобные реконструкции продолжаются в разных районах города. Юрий Нестерук отмечает, таким образом город создает комфортные условия для занятий спортом не только для учащихся школ и детсадов, но и для жителей близлежащих территорий, ведь такие многофункциональные спортплощадки, такая тренажерный зал под открытым небом.



Руководством города и органами местного самоуправления делается все для того, чтобы люди разных возрастов могли приходить на стадионы и заниматься спортом, физкультурой, тем самым поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни, чтобы люди отрывались от телевизоров, компьютеров и других гаджетов», – говорит Юрий Нестерук.



На будущем стадионе разместят около семи различных зон для занятий спортом. Проектом предусмотрены площадки для занятий футболом, баскетлом, волейболом, теннисом, бегом и прыжками.



«Планируются подходные дорожки к спортивным площадкам, укрепление склона плиткой, также предусмотрены ступени с верхнего яруса. Работы планируется закончить в октябре этого года», – отметил Юрий Нестерук.