28.08.2019 15:12

Харьковские первоклассники будут учиться в новых кабинетах

На оснащение первых классов «Новой украинской школы» из государственного и городского бюджетов в 2019 году было выделено 29 млн грн.



//vecherniy.kharkov.ua

Об этом сегодня, 28 августа, на ежегодной городской конференции педагогических работников сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, в этом году в школу пойдут 14 тыс. первоклассников. В новом учебном году все первые классы будут оборудованы по новым стандартам. В каждой школе, в каждом первом классе установят оборудование, которое поможет детям освоить программу новой украинской школы.

«Год назад первоклассники начали обучение по новым государственным стандартам. Онлайн-курсы, семинары и тренинги с успехом освоили все педагоги, которые преподают в начальных классах. Во всех учреждениях создано новое образовательное пространство с использованием IT-технологий, мультимедийных средств, современного дидактического оборудования, новой мебели. До 1 сентября на 90-95% первые классы получат все необходимое. Если вдруг где-то поставщики подведут, за первую неделю месяца комплектация будет полной», - сообщила Ольга Деменко.

Директор департамента отметила, что вчера в школах начали проводить профилактические медицинские осмотры. Все дети, которые здоровы и чувствуют себя хорошо, приступят к занятиям 2 сентября.