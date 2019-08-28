28.08.2019 15:25

Харьковские педагоги подвели итоги и поделились планами на новый учебный год (ФОТО)

28 августа в помещении Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого состоялась городская педагогическая конференция «Об итогах развития образования Харькова в 2018/2019 учебном году и приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год в условиях формирования инновационного образовательного пространства города».



kharkivosvita.net.ua/news

В работе конференции приняли участие руководители профильных департаментов и управлений Харьковского городского совета, ректоры высших учебных заведений, председатели районных профсоюзов работников образования, руководители и педагогические работники учреждений образования г.. Харькова всех типов и форм собственности, молодые учителя, представители городской родительского совета и ученического самоуправления .

Перед началом конференции работали локации по различным направлениям деятельности Харьковской городской организации ученического самоуправления: парк проектов «Яркая школа, творческий Харьков, успешные мы!», Выставка школьных СМИ «Создаем будущее ответственно»; презентация школьных Евроклуб «Дети объединяют мир»;правопросвитницька деятельность школьников «Я имею право», материалы сотрудничества с общественными организациями ветеранов «Эстафета патриотических дел»; «Школа мира» и другие.

С докладом «Об итогах развития образования Харькова в 2018/2019 учебном году и приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год в условиях формирования инновационного образовательного пространства города» выступила директор Департамента образования Деменко А.И.

В ходе пленарного заседания определен ряд важнейших вопросов, связанных с организацией эффективной деятельности учебных заведений по обучению, развития и воспитания подрастающего поколения в условиях реформирования украинской школы и формирования инновационного образовательного пространства города, презентация книги «Азбука для родителей, или Тайны счастливого родительства» , электронную версию календаря «365 достижений и достижений системы образования по 2018/2019 учебный год» и видеофильм «Семь минут в новой украинской школе».

Благодарности Харьковского городского головы получили 7 победителей международных ученических интеллектуальных соревнований и 6 руководителей учебных заведений, которые вошли в рейтинг «100 лучших школ Украины».