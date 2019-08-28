28.08.2019 16:46

Харьковские школьники - лидеры интеллектуальных соревнований

Слобожанщина заняла первое место во всеукраинском рейтинге по результатам всех видов интеллектуальных соревнований.



://city.kharkov.ua

Об этом 28 августа на ежегодной городской конференции педагогических работников сообщила директор Департамента образования Харьковсгого городского совета Ольга Деменко.

По ее словам, регион занимает первое место восьмой год подряд благодаря успехам харьковских школьников. На всеукраинском этапе олимпиад они заняли 87 первых и призовых мест, на международных олимпиадах и конкурсах по физике, математике, геометрии и информатике - 16, на конкурсе-защите работ Малой академии наук Украины - 42. Больше всего победителей подготовили учителя физико-математического лицея №27, гимназий №45 и 47.

«В 2018-2019 учебном году победителями различных интеллектуальных соревнований всеукраинского уровня стали 303 ученика. В этом году 14 выпускников достигли шестнадцать 200-бальных результатов. Впервые в Украине выпускница школы №8 Московского района получила три 200-бальных результата», - отметила Ольга Деменко.

Директор департамента сообщила, что 41 учащийся получает стипендию Президента Украины, 360 школьников и студентов - стипендии Харьковского городского совета и городского головы.

Ольга Деменко рассказала, что у каждого третьего харьковского педагога есть государственные и ведомственные награды. 113 учителей получают надбавки к заработной плате за подготовку победителей международных и всеукраинских интеллектуальных соревнований. По инициативе Харьковского городского голова Геннадия Кернеса ежемесячное денежное вознаграждение победителей конкурса «Учитель года» увеличили до 5 тыс. грн, а лауреаты получают по 1 тыс. грн.



Сегодня на конференции Благодарности городского головы вручили девяти победителям международных ученических интеллектуальных соревнований и шести руководителям учреждений образования, которые вошли в рейтинг «100 лучших школ Украины», - Харьковского физико-математического лицея №27, УВК №45 «Академическая гимназия», Харьковской гимназии №47, Авторской школы Бойко, Харьковского университетского лицея, Харьковского технического лицея №173.