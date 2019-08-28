28.08.2019 17:16

Более 50 тысяч школьников питаются бесплатно

Бесплатным горячим питанием в харьковских школах обеспечены 52,5 тысяч учеников начальных классов и более четырех тысяч школьников льготных категорий.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 28 августа, на ежегодной городской конференции педагогических работников сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, Харьков - единственный город в Украине, где первоклассники уже десятый год подряд бесплатно получают молоко. Также льготы на питание есть у 6 тыс. воспитанников детских садов. А по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в школах и детских садах бесплатно питаются 2,5 тыс. детей участников АТО.

Ольга Деменко отметила, что в учреждениях образования ремонтируются столовые. За три последних года школы получили более 500 единиц новой техники для пищеблоков.