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28.08.2019  17:16   

Более 50 тысяч школьников питаются бесплатно

Бесплатным горячим питанием в харьковских школах обеспечены 52,5 тысяч учеников начальных классов и более четырех тысяч школьников льготных категорий.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 28 августа, на ежегодной городской конференции педагогических работников сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, Харьков - единственный город в Украине, где первоклассники уже десятый год подряд бесплатно получают молоко. Также льготы на питание есть у 6 тыс. воспитанников детских садов. А по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в школах и детских садах бесплатно питаются 2,5 тыс. детей участников АТО.
 
Ольга Деменко отметила, что в учреждениях образования ремонтируются столовые. За три последних года школы получили более 500 единиц новой техники для пищеблоков.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бесплатное питание, школа, харьков
 
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