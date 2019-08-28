Более 50 тысяч школьников питаются бесплатно

Бесплатным горячим питанием в харьковских школах обеспечены 52,5 тысяч учеников начальных классов и более четырех тысяч школьников льготных категорий.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: