28.08.2019 19:38
В Харькове издали азбуку для родителей
Городской родительский совет издал книгу «Азбука для родителей, или Тайны галереи счастливого родительства».
//city.kharkov.ua
Книгу представили сегодня, 28 августа, на ежегодной городской конференции педагогических работников.
Как сообщила председатель совета Лариса Манерко, за пять лет работы были проведены общегородские форумы, встречи родителей с руководством города, тематические круглые столы, приемы. В 2017 году была открыта первая в Украине школа для родителей «ПЛАНЕТА 7-Я».
«Какая же школа без первой книги? Поэтому при поддержке городского головы Геннадия Кернеса был начат новый проект «Навколо дітей разом», который построен на принципах педагогики партнерства и актуален для «Новой украинской школы». Ведь для родителей и учителей воспитание детей - общая цель», - отметила Лариса Манерко.
По ее словам, в рамках проекта была написана азбука для родителей, где каждая буква соответствует важному навыку, которому родители учат детей.
«Между тысяч книг о счастливом родительстве наша - особенная. Она написана родителями для родителей. Вместе с родительством должна прийти и мудрость, поэтому в нашей азбуке - 32 изречения мудрых людей, в каждом из которых говорится о конкретном навыке, который родители хотят воспитать в детях. Осталось только ответить на вопрос: «Как это сделать?». Ведь азбука родителей только перечисляет навыки и кратко объясняет, чем они хороши. Мы подумали об этом, и уже совсем скоро выйдет продолжение азбуки - практическое пособие с советами. Следует наносить на холст больше навыков и помнить, что шедевры рождаются только в большой любви», - сказала Лариса Манерко.
Директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что азбуку передадут в школы города.