28.08.2019 19:38

В Харькове издали азбуку для родителей

Городской родительский совет издал книгу «Азбука для родителей, или Тайны галереи счастливого родительства».



//city.kharkov.ua

Книгу представили сегодня, 28 августа, на ежегодной городской конференции педагогических работников.

Как сообщила председатель совета Лариса Манерко, за пять лет работы были проведены общегородские форумы, встречи родителей с руководством города, тематические круглые столы, приемы. В 2017 году была открыта первая в Украине школа для родителей «ПЛАНЕТА 7-Я».

«Какая же школа без первой книги? Поэтому при поддержке городского головы Геннадия Кернеса был начат новый проект «Навколо дітей разом», который построен на принципах педагогики партнерства и актуален для «Новой украинской школы». Ведь для родителей и учителей воспитание детей - общая цель», - отметила Лариса Манерко.

По ее словам, в рамках проекта была написана азбука для родителей, где каждая буква соответствует важному навыку, которому родители учат детей.

«Между тысяч книг о счастливом родительстве наша - особенная. Она написана родителями для родителей. Вместе с родительством должна прийти и мудрость, поэтому в нашей азбуке - 32 изречения мудрых людей, в каждом из которых говорится о конкретном навыке, который родители хотят воспитать в детях. Осталось только ответить на вопрос: «Как это сделать?». Ведь азбука родителей только перечисляет навыки и кратко объясняет, чем они хороши. Мы подумали об этом, и уже совсем скоро выйдет продолжение азбуки - практическое пособие с советами. Следует наносить на холст больше навыков и помнить, что шедевры рождаются только в большой любви», - сказала Лариса Манерко.

Директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что азбуку передадут в школы города.