30.08.2019 14:11

В медуниверситете поздравили первокурсников

Праздник посвящения в студенты прошел сегодня, 30 августа, в Харьковском национальном медицинском университете.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, новый ректор университета Валерий Капустник, председатель ученого совета вуза Владимир Лесовой, деканы факультетов, первокурсники и их родители.

Ректор, который сегодня вступил в свою должность, поздравил первокурсников. Отметим, что до этого Валерий Капустник был первым проректором университета.

«Сегодня мы принимаем в свои ряды молодых людей, которые решили стать врачами. Я надеюсь, что выбор профессии был для вас сознательным, и нам очень приятно, что осваивать ее вы пришли именно в наш университет. Я желаю вам счастливой и полноценной студенческой жизни!» - сказал Валерий Капустник.

Также напутственные слова будущим врачам адресовала Светлана Горбунова-Рубан.

«Я верю, что вы станете хорошими врачами, ведь от вас будет зависеть здоровье и жизнь человека, который к вам обратится. Помните, что рабочее время врача - это 24 часа в сутки. К вам будут обращаться пациенты днем и ночью, и этому надо радоваться, ведь, значит, вы действительно стали хорошим специалистом, и главное этому подтверждение - признание людей, которые будут у вас лечиться», - подчеркнула вице-мэр.

В ходе праздника посвящения студенты зачитали клятву первокурсника, после чего состоялся праздничный концерт. Отметим, в этом году на первый курс медуниверситета поступило около 500 человек.

Справка. Харьковский национальный медицинский университет насчитывает 70 кафедр и 7 факультетов, в составе которых работают 949 научно-педагогических сотрудников. Среди педагогов вуза - 133 доктора медицинских наук, 555 кандидатов медицинских наук, 119 профессоров и 262 доцента. Подготовка студентов и врачей-интернов осуществляется на 48 кафедрах, которые размещены на 106 клинических базах в 70 лечебно-профилактических и специализированных медицинских учреждениях города Харькова и области.