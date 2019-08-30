30.08.2019 15:46

В Первой столице растет число школьников

Количество детей в школах города за последние пять лет увеличилась на 17,5 тыс. человек.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 30 августа, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, всего в этом году в школах будет учиться более 131 тыс. детей, 14 тыс. из них - первоклассники.

Ольга Деменко отметила, что в новом учебном году в Харькове будет функционировать 473 учебных учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного и професиионально-технического образования. В частности, в сети насчитывается 207 коммунальных и частных школ, 14 ПТУ, которые также финансируются за счет средств городского бюджета.

Напомним, что в новом учебном году все первые классы будут оборудованы по стандартам «Новой украинской школы». Все дети получат дидактические материалы, в кабинетах установят новую мебель, ноутбуки или мультимедийные проекторы, ламинаторы, ксероксы и другое оборудование.