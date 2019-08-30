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30.08.2019  17:48   

Харьковским школам нужны специалисты для работы с «особенными» детьми

В учебных учреждениях Харькова нужны специалисты для работы с детьми с особыми потребностями.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 30 августа, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
По ее словам, к 1 сентября инклюзивные классы будут созданы в 24 школах и 15 детских садах. Инклюзивное образование развивается, и учебные учреждения нуждаются в логопедах, психологах, дефектологах для работы с «особенными» детьми.
 
«Именно в Харькове в 2011 году появилась первая в Украине инклюзивная школа. Когда еще никто не говорил о вопросе инклюзии, мы создали необходимые условия в школе №124 в Московском районе. И в 2019 году уже был первый выпуск этих детей», - отметила директор департамента.
 
Напомним, что также в Харькове работает инклюзивно-ресурсный центр, где предоставляют рекомендации относительно психолого-педагогического развития ребенка, определяют его образовательные потребности, индивидуальные программы развития и коррекции.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  особенные дети, школа, харьков
 
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