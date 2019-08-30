30.08.2019 19:09

В Харькове покупают новое оборудование для школьных кабинетов

В харьковских школах по современным стандартам оборудовали 43 учебных кабинета.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 30 августа, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, над модернизацией классов в городе работают уже три года. В частности, в этом году оборудуют 17 кабинетов.

«Мы покупаем целые кабинеты биологии, химии, математики, географии, физики. Они оборудованы всем: мебелью, интерактивными досками, микроскопами, ноутбуками. Например, в кабинете биологии учителю не нужны таблицы, не нужно на пальцах объяснять. Благодаря новому оборудованию все можно показать в динамике, укрупнить какой-либо объект буквально до клеточного уровня», - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, в Харькове продолжат создавать современные условия образования.



«Только в этом году 16 школьников одержали победы на международных олимпиадах и турнирах. Поэтому школы нужно и дальше обеспечивать современными кабинетами и техникой», - сказала директор департамента.

Ольга Деменко сообщила, что на прошлой сессии городского совета были выделены дополнительные средства для закупку интерактивных досок для школ, где учится много детей или которые показывают лучшие результаты на интеллектуальных турнирах.