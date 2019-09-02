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02.09.2019  08:27   

Геннадий Кернес поздравил студентов университета Бекетова`(ФОТО)

Посвящение прошли более 2 тысяч первокурсников вуза.


// city.kharkov.ua

1 сентября городской голова Геннадий Кернес принял участие в торжествах, посвященных началу учебного года, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Посвящение в студенты прошли более 2 тысяс первокурсников. Всего в вузе проходят обучение и научную практику более 12 тыс. человек.

«За последние годы университет имени Бекетова стал жизненно важной составляющей городского хозяйства и нашим надежным партнером. Вы не просто кузница кадров: здесь осуществляется полный цикл подготовки и переподготовки специалистов, разрабатываются глобальные проекты для Харькова, экспертизы и проектные оценки для таких важных отраслей, как водоснабжение, дорожное хозяйство, энергосбережение. Научный подход, фундамент для административных решений - это ваш вклад в развитие Харькова, и его трудно переоценить», - сказал Геннадий Кернес, поздравляя студентов, их родителей и преподавателей.

Он отметил, что ректор университета Владимир Бабаев и почетный ректор Леонид Шутенко с их опытом работы и в структурах власти, и во главе вуза, как никто понимают важность такого симбиоза и его перспективы. Они оба - почетные граждане Харькова, члены исполкома, и их авторитет при принятии решений очень важен.

«Накануне Дня знаний Харьков оживает, наполняется живой, молодой кровью и становится тем, кем он есть, - городом студентов. В нашей работе мы сверяемся с вашим стилем жизни. Вы больше всех обживаете городскую среду. Парки, стадионы - вы первые их тестируете, даете нам обратную связь. На вас, как на будущее, мы ориентируемся в развитии города. Желаю вам настроиться на интересную учебу и общение, реализацию ваших планов», - сказал Геннадий Кернес.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, сентбря, поздравдение, харьков
 
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