02.09.2019 08:27

Геннадий Кернес поздравил студентов университета Бекетова`(ФОТО)

Посвящение прошли более 2 тысяч первокурсников вуза.



// city.kharkov.ua

1 сентября городской голова Геннадий Кернес принял участие в торжествах, посвященных началу учебного года, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Посвящение в студенты прошли более 2 тысяс первокурсников. Всего в вузе проходят обучение и научную практику более 12 тыс. человек.

«За последние годы университет имени Бекетова стал жизненно важной составляющей городского хозяйства и нашим надежным партнером. Вы не просто кузница кадров: здесь осуществляется полный цикл подготовки и переподготовки специалистов, разрабатываются глобальные проекты для Харькова, экспертизы и проектные оценки для таких важных отраслей, как водоснабжение, дорожное хозяйство, энергосбережение. Научный подход, фундамент для административных решений - это ваш вклад в развитие Харькова, и его трудно переоценить», - сказал Геннадий Кернес, поздравляя студентов, их родителей и преподавателей.



Он отметил, что ректор университета Владимир Бабаев и почетный ректор Леонид Шутенко с их опытом работы и в структурах власти, и во главе вуза, как никто понимают важность такого симбиоза и его перспективы. Они оба - почетные граждане Харькова, члены исполкома, и их авторитет при принятии решений очень важен.



«Накануне Дня знаний Харьков оживает, наполняется живой, молодой кровью и становится тем, кем он есть, - городом студентов. В нашей работе мы сверяемся с вашим стилем жизни. Вы больше всех обживаете городскую среду. Парки, стадионы - вы первые их тестируете, даете нам обратную связь. На вас, как на будущее, мы ориентируемся в развитии города. Желаю вам настроиться на интересную учебу и общение, реализацию ваших планов», - сказал Геннадий Кернес.