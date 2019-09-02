02.09.2019 09:46

Знаменитому учителю математики открыли мемориальную доску

Доску открыли 1 сентября на здании Харьковского физико-математического лицея №27.



// Facebook

Заслуженный учитель Украины Аркадий Столин воспитал несколько поколений талантливых учеников, пишет ХарківTimesю



Аркадий Столин был в числе основателей открывшейся в 1963 году знаменитой физико-математической школы №27 и преподавал в этой школе до 90-х годов прошлого века, воспитав более 200 будущих профессоров математики, ныне работающих на всех континентах Земли.



Жизнь Столина была непростой, в чем-то фантастической, несомненно героической и не миновала, кажется, ни одного острого изгиба советской истории. Сын репрессированных родителей, Столин в 15 лет, скрыв возраст, ушел добровольцем на фронт, окончил Краснодарское конноартиллерийское училище, начал войну в Западной Украине в качестве командира взвода разведки 4-й дивизии прорыва Резерва Верховного Командования, но вскоре стал взводным в 15-й батарее 4-го дивизиона бригады тяжёлых миномётов этой же дивизии.



После войны, окончив за год недостающие классы средней школы, поступил в Харьковскую радиолокационную академию им. Говорова, где неизменно был «сталинским» степендиатом за отличную учебу. Однако, на последнем курсе академии, в 1952 году, командованию стало известно о судьбе расстрелянного в 1938 году отца Столина. Молодого офицера исключили из академии и из партии и отправили дослуживать в Западносибирский военный округ. Реабилитировали Столина уже после смерти Сталина.



Уволившись из армии в 1955 году, Аркадий Владимирович за полтора года с отличием закончил курс в Харьковском университете и начал работать учителем математики. Учителем он и оставался до конца жизни. По всему миру работают его ученики, и не только в области математики. Все они с любовью и благодарностью вспоминают своего учителя.