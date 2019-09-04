В детском саду на улице Тобольской открылась новая группа (ФОТО)

Открытие новой группы в учреждении дошкольного образования №230 Шевченковского района (ул. Тобольская, 65) состоялось 2 сентября.
Этот детсад возобновил свою работу в прошлом учебном году. Ремонтные работы в помещениях проводились за средства городского бюджета.
Теперь в дошкольное учреждение могут ходить еще 25 детей.
Напомним, директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что в этом году в Харькове откроют 14 групп в существующих детских садах и новый детский сад №352 в Слободском районе.
По ее словам, это позволит создать более 600 новых мест для дошкольников.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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