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04.09.2019  08:47   

В детском саду на улице Тобольской открылась новая группа (ФОТО)

Открытие новой группы в учреждении дошкольного образования №230 Шевченковского района (ул. Тобольская, 65) состоялось 2 сентября.


// city.kharkov.ua

Этот детсад возобновил свою работу в прошлом учебном году. Ремонтные работы в помещениях проводились за средства городского бюджета.

Теперь в дошкольное учреждение могут ходить еще 25 детей.

Напомним, директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что в этом году в Харькове откроют 14 групп в существующих детских садах и новый детский сад №352 в Слободском районе.

По ее словам, это позволит создать более 600 новых мест для дошкольников.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, группа, харьков
 
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