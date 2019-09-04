04.09.2019 08:47

В детском саду на улице Тобольской открылась новая группа (ФОТО)

Открытие новой группы в учреждении дошкольного образования №230 Шевченковского района (ул. Тобольская, 65) состоялось 2 сентября.



// city.kharkov.ua

Этот детсад возобновил свою работу в прошлом учебном году. Ремонтные работы в помещениях проводились за средства городского бюджета.

Теперь в дошкольное учреждение могут ходить еще 25 детей.

Напомним, директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что в этом году в Харькове откроют 14 групп в существующих детских садах и новый детский сад №352 в Слободском районе.

По ее словам, это позволит создать более 600 новых мест для дошкольников.