04.09.2019 09:22

Во сколько городу обошлось подготовить школы и детские садики к новому учебному году

Сто миллионов гривен. Именно столько Харьков потратил, чтобы подготовить учебные заведения: школы и детсады к новому учебному году.



// izvestia.kharkov.ua

Четырнадцать тысяч новоиспеченных школьников в этом году переступили порог учебных заведений Харькова. Чтобы обустроить классы формата новой украинской школы соответствующим цифровым оборудованием и мебелью, из государственного и городского бюджета направили 29 миллионов гривен.



Дополнительно же из бюджета Харькова на подготовку всех школ мегаполиса потратили втрое большую сумму.



«Из бюджета Харькова на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено более 100 млн грн. Это и ремонты кровель, и замена окон и технологическое оборудование, ремонты пищеблоков. Ремонты столовых, туалетов, асфальтирование, заборы...», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.



Где необходимо, в рамках городской программы «Школьный стадион» возвели многофункциональные спорткомплексы, которые будут служить не только для школьников, но и для жителей микрорайонов. Часть стадионов уже открыли, другие в работе.



Особое внимание в развитии учебных заведений уделили спецкабинетам.



«Серьезное направление работы - установка современных кабинетов. В основном это кабинеты биологии, химии, физики и географии. В этом году в школах города появится 27 новых кабинетов», – рассказала Ольга Деменко.