Главная Новости Образование Во сколько городу обошлось подготовить школы и детские садики к новому учебному году
04.09.2019  09:22   

Во сколько городу обошлось подготовить школы и детские садики к новому учебному году

Сто миллионов гривен. Именно столько Харьков потратил, чтобы подготовить учебные заведения: школы и детсады к новому учебному году.


// izvestia.kharkov.ua

Четырнадцать тысяч новоиспеченных школьников в этом году переступили порог учебных заведений Харькова. Чтобы обустроить классы формата новой украинской школы соответствующим цифровым оборудованием и мебелью, из государственного и городского бюджета направили 29 миллионов гривен.

Дополнительно же из бюджета Харькова на подготовку всех школ мегаполиса потратили втрое большую сумму.
 
«Из бюджета Харькова на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено более 100 млн грн. Это и ремонты кровель, и замена окон и технологическое оборудование, ремонты пищеблоков. Ремонты столовых, туалетов, асфальтирование, заборы...», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.

Где необходимо, в рамках городской программы «Школьный стадион» возвели многофункциональные спорткомплексы, которые будут служить не только для школьников, но и для жителей микрорайонов. Часть стадионов уже открыли, другие в работе.

Особое внимание в развитии учебных заведений уделили спецкабинетам.

«Серьезное направление работы - установка современных кабинетов. В основном это кабинеты биологии, химии, физики и географии. В этом  году в школах города появится 27 новых кабинетов», – рассказала Ольга Деменко.

Тэги:  школа, деменко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Образование В школах Новобаварского района прозвучал «Первый звонок» (ФОТО)   02.09 Власть Геннадий Кернес поздравляет школьников с новым учебным годом 02.09 Образование Знаменитому учителю математики открыли мемориальную доску
 
 

Видео

Нардепов лишили неприкосновенности с января 2020 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 