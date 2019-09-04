Во сколько городу обошлось подготовить школы и детские садики к новому учебному году

Сто миллионов гривен. Именно столько Харьков потратил, чтобы подготовить учебные заведения: школы и детсады к новому учебному году.
Четырнадцать тысяч новоиспеченных школьников в этом году переступили порог учебных заведений Харькова. Чтобы обустроить классы формата новой украинской школы соответствующим цифровым оборудованием и мебелью, из государственного и городского бюджета направили 29 миллионов гривен.
Дополнительно же из бюджета Харькова на подготовку всех школ мегаполиса потратили втрое большую сумму.
«Из бюджета Харькова на подготовку учреждений образования к новому учебному году выделено более 100 млн грн. Это и ремонты кровель, и замена окон и технологическое оборудование, ремонты пищеблоков. Ремонты столовых, туалетов, асфальтирование, заборы...», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.
Где необходимо, в рамках городской программы «Школьный стадион» возвели многофункциональные спорткомплексы, которые будут служить не только для школьников, но и для жителей микрорайонов. Часть стадионов уже открыли, другие в работе.
Особое внимание в развитии учебных заведений уделили спецкабинетам.
«Серьезное направление работы - установка современных кабинетов. В основном это кабинеты биологии, химии, физики и географии. В этом году в школах города появится 27 новых кабинетов», – рассказала Ольга Деменко.
Пришло время заняться накопившимися делами. Звезды обещают наделить энергией, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
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Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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