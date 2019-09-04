04.09.2019 13:31

О нехватке в харьковских детсадах рассказали в горсовете

Главной проблемой для образовательных учебных заведений Харькова остается нехватка специалистов.



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Город делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию, отметили в профильном департаменте.



«Мы ежегодно открываем детские сады, мы ежегодно открываем новые группы. Нам не хватаем воспитателей в детских садах. Нам не хватаем специалистов: логопедов, дефектологов, специалистов, которые бы работали в теме инклюзивного образования, – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко. – Здесь нам на помощь приходят наши надежные партнеры - педагогические учебные заведения. Мы сейчас обращаемся в вузы и забираем тех, кто учится на магистра. Вузы идут нам на встречу. Они создают для студентов индивидуальные учебные планы. Таким образом, ребята получают первое рабочее место, продолжают получать знания по теме магистра, и мы уходим от дефицита. Но все равно сейчас сложно с кадрами».



Подобная ситуация, говорят специалисты, сложилась из-за низких заработных плат, которые в целоим по Украине оставляют желать лучшего.