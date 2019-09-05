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05.09.2019  11:21   

Победы юных харьковчан на Европейской олимпиаде по информатике (ФОТО)

В словенском городе Марибор завершилась третья Европейская олимпиада по информатике среди юниоров.


// kharkivosvita.net.ua

Участников было 90 из 24 стран, и из них четверо - украинцы. 

В составе команды Украины - два харьковчанина Игорь Пылаев, ученик 9 класса физико-математического лицея № 27 и Андрей Вороной, ученик 10 класса учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».

   Олимпиада в Мариборе состояла из двух туров, на которые выносился по три задачи алгоритмического характера. Каждый тур длился 5 часов.
   Участники должны были придумать правильное и оптимальное решение каждой задачи, определить определенные закономерности, подобрать методы и безупречно реализовать все это на языке программирования. 
   В копилку сборной команды Украины Игорь Пылаев добавил серебряную медаль, Андрей Вороной - бронзовую 
 

 

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  информатика, харьков, победа, олимпиада
 
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