Победы юных харьковчан на Европейской олимпиаде по информатике (ФОТО)

В словенском городе Марибор завершилась третья Европейская олимпиада по информатике среди юниоров.
Участников было 90 из 24 стран, и из них четверо - украинцы.
В составе команды Украины - два харьковчанина Игорь Пылаев, ученик 9 класса физико-математического лицея № 27 и Андрей Вороной, ученик 10 класса учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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