05.09.2019 14:40

Геннадий Кернес открыл новый школьный стадион

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 5 сентября принял участие в открытии стадиона в школе №59.



://city.kharkov.ua

Новый стадион открыли в школе №59 в пер. Чаплыгинском, 12. За последние два года в учреждении отремонтировали кровлю, завершили замену окон, отремонтировали фасад, установили 16 камер видеонаблюдения, улучшили освещение территории, заменили ограждение, приобрели новую мебель для столовой.

Геннадий Кернес отметил, что цель городской власти - создать комфортные условия для обучения и развития детей.

«Будьте здоровыми и счастливыми людьми. Пусть перед вами открываются новые дороги и возможности. Многое зависит от учителей, которые раскрывают ваши способности. Но и вы откликайтесь на задачи, которые они перед вами ставят, становитесь взрослее и мудрее. Сегодня на открытии стадиона вы показали класс! У вас есть возможности для развития. А тех, кто будет вам мешать, думаю, вы по-спортивному обведете и победите. Успехов, удачи, здоровья и счастья вам, вашим родителям и учителям», - отметил на открытии стадиона городской голова.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, за пять лет действия городской программы удалось обновить около 60% школьных стадионов. В этом году открыли 11, еще 11 – планируется. По его словам, в некоторых школах работы выполнят частично, например, построят баскетбольную или волейбольную площадки, но все они будут полностью сданы в следующем году.

«Обновление стадионов влияет на развитие спорта в городе. Мы посчитали, что в прошлом году 22 тысячи детей приняли участие в школьных спортивных лигах, которые, в том числе, проходят на новых стадионах. Эта динамика, наверное, самая большая в Украине, и мы хотим, чтобы нашим опытом воспользовалась вся страна», - сказал Алексей Чубаров.



Напомним, что на праздниках первого звонка новые стадионы также открыли в школах №62, 35, 115 и 127.