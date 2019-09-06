06.09.2019 19:29

Педуниверситет будет развивать сотрудничество с вузами Бразилии

Представители Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды планируют начать сотрудничество с Федеральным университетом Куритибы (Бразилия).



//city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 6 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета секретарь Почетного консула Федеративной Республики Бразилия Екатерина Чучилина, инициативу о сотрудничестве выдвинули представители вуза Куритибы.

По ее словам, бразильские коллеги заинтересованы в обмене опытом между преподавателями, научными работниками и студентами университетов.

Детали дальнейшего сотрудничества между учебными заведениями планируется обсудить в ходе визита харьковской делегации в Бразилию, в числе которых будут и представители университета им. Сковороды.

«В Педагогическом университете есть очень интересные программы по развитию добрососедства между странами, а также инклюзивные программы для студентов и детей с «особыми потребностями». Также бразильская сторона интересуется изучением украинского языка, поскольку именно в штате Парана, где находится вуз, проживает множество украинцев, разговаривающих на нашем родном языке. В университете Куритибы даже есть факультет, который изучает украинский язык. Поэтому они заинтересованы в сотрудничестве с нашими преподавателями», - подчеркнула Екатерина Чучилина.

По ее словам, государственный язык Бразилии, португальский, будут изучать в харьковском университете, поэтому сотрудничество между вузами позволит привлечь в Харьков зарубежных педагогов - носителей этого языка.

Как отметила Екатерина Чучилина, желание сотрудничать с харьковским вузом выразили еще ряд высших учебных учреждений бразильского штата Парана.