Главная Новости Образование Педуниверситет будет развивать сотрудничество с вузами Бразилии
06.09.2019  19:29   

Педуниверситет будет развивать сотрудничество с вузами Бразилии

Представители Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды планируют начать сотрудничество с Федеральным университетом Куритибы (Бразилия).


//city.kharkov.ua
Как сообщила сегодня, 6 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета секретарь Почетного консула Федеративной Республики Бразилия Екатерина Чучилина, инициативу о сотрудничестве выдвинули представители вуза Куритибы.
 
По ее словам, бразильские коллеги заинтересованы в обмене опытом между преподавателями, научными работниками и студентами университетов.
 
Детали дальнейшего сотрудничества между учебными заведениями планируется обсудить в ходе визита харьковской делегации в Бразилию, в числе которых будут и представители университета им. Сковороды.
 
«В Педагогическом университете есть очень интересные программы по развитию добрососедства между странами, а также инклюзивные программы для студентов и детей с «особыми потребностями». Также бразильская сторона интересуется изучением украинского языка, поскольку именно в штате Парана, где находится вуз, проживает множество украинцев, разговаривающих на нашем родном языке. В университете Куритибы даже есть факультет, который изучает украинский язык. Поэтому они заинтересованы в сотрудничестве с нашими преподавателями», - подчеркнула Екатерина Чучилина.
 
По ее словам, государственный язык Бразилии, португальский, будут изучать в харьковском университете, поэтому сотрудничество между вузами позволит привлечь в Харьков зарубежных педагогов - носителей этого языка.
 
Как отметила Екатерина Чучилина, желание сотрудничать с харьковским вузом выразили еще ряд высших учебных учреждений бразильского штата Парана.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  педагогический университет, бразилия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Образование Школьников приглашают учиться на педагогов
 
 

Видео

В Харькове вчера вечером сильный ветер повалил дерево. Оно рухнуло прямо на авто. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 