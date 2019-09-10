10.09.2019 13:39

Маленьких харьковчан приглашают на «Круг знаний»

Культурно-познавательное мероприятие «Круг знаний» состоится 14 сентября на стадионе «Звезда» (ул. Динамовская, 3а).



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, в рамках мероприятия будут представлены различные научные и творческие кружки города, которые презентуют свои наработки и достижения. Для детей проведут научно-познавательные лекции и интерактивы.

«Это будет зона неформального образования для детей, где расскажут о новинках в сфере научных разработок. Желающие смогут собрать модель автомобиля или поуправлять роботом. Также в мероприятии примут участие музыканты, художники и театральные деятели, которые научат детей азам актерского мастерства и прочему, то есть каждый найдет себе занятие по душе», - отметил Алексей Чубаров.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие - дети и родители. Также на стадионе будет организован фудкорт.

Время проведения - с 10:00 до 20:00.