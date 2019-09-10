Маленьких харьковчан приглашают на «Круг знаний»

Культурно-познавательное мероприятие «Круг знаний» состоится 14 сентября на стадионе «Звезда» (ул. Динамовская, 3а).
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
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