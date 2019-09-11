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11.09.2019  18:48   

Определены кандидатуры на получение стипендий городского головы и горсовета

Постоянная комиссия по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета утвердила список из 360 претендентов на награждение стипендией городского головы «Одаренность» и стипендией городского совета «Лучший ученик учебного заведения» в текущем учебном году.


//city.kharkov.ua
Как сообщила сегодня, 11 сентября, на заседании комиссии директор Департамента образования Ольга Деменко, в Харькове ежемесячно выплачивается 120 стипендий «Одаренность» для старшеклассников и студентов вузов в размере 600 грн, а также 240 стипендий горсовета для лучших учеников учебных заведений в размере 400 грн.
 
«На стипендию горсовета школы сами выдвигают кандидатуры, учитывая достижения в учебе, спорте или общественной деятельности своих учеников. А вот стипендия «Одаренность» является рейтинговой и присуждается в номинациях «Образование», «Спорт», «Культура» и «Лидерство». За победы на международных и всеукраинских олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, чемпионатах мира и Европы начисляется определенное количество баллов, и, таким образом, определяются победители. В этом году на стипендию «Одаренность» претендовали 284 человека, из которых были отобраны 120», - сообщила Ольга Деменко.
 
Также, по ее словам, в октябре ожидается присвоение около 30 харьковским учащимся стипендий Президента Украины.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стипендия городского головы, кандидатуры, харьков
 
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