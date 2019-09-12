12.09.2019 14:43

В Немышлянском районе открыли новый школьный стадион (ФОТО)

Открытие реконструированного стадиона состоялось 11 сентября в Харьковской общеобразовательной школе №32.



//city.kharkov.ua

Новый спортивный комплекс включает в себя современное футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, зоны стрит-воркаута и настольного тенниса, комплекс уличных тренажеров, а также новую беговую дорожку.

Старт первому уроку физкультуры на новом стадионе дала председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, которая пожелала юным спортсменам новых стартов и рекордных финишей.

«За последние годы это уже седьмой реконструированный по современным требованиям школьный стадион, который, я надеюсь, удовлетворит самых требовательных спортсменов микрорайона», - отметила глава администрации.

В подарок школьники получили мячи для занятий футболом и волейболом.

Перед гостями праздника выступили спортсмены с номерами по черлидингу и художественной гимнастике.

Напомним, в Харькове в рамках городской программы продолжается реконструкция школьных стадионов, где создаются новые спортивные комплексы. Ими могут пользоваться не только школьники, но и жители микрорайонов. Всего в этом году в городе планируется открыть 22 новых спортивных комплекса.