12.09.2019 18:03

Геннадий Кернес открыл стадион на Салтовке (ФОТО)

На нем будут заниматься более 1300 школьников.



//city.kharkov.ua

12 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес открыл после реконструкции стадион в специализированной школе №17. На месте старой спортплощадки построен многофункциональный стадион, включающий футбольное поле с покрытием, площадки для других командных игр, гимнастики и воркаута.

«Мне искренне приятно быть здесь с вами, в знаменитой 17-й школе. Это многофункциональный комплекс, с хорошим оборудованием, для серьезных занятий при любой погоде. Я уверен, что вы – крепкая команда, и стадион, который мы сегодня открываем, – благодарность города и посильный вклад в ваши будущие успехи. Спортивным быть модно, спорт - это здоровье, он тренирует навыки борьбы и волю к победе. А Харькову нужны победители», - сказал Геннадий Кернес, начиная праздник на стадионе.

Специализированная школа №17 – одна из самых больших в Харькове, там учатся более 1300 детей. Кроме строительства нового стадиона, в 2019 году за средства города в школе проведена полная реконструкция пищеблока - на кухне заменена вся электротехника и оборудование, также отремонтирован зал и куплена новая мебель в столовую, где питаются дети и учителя.