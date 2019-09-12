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12.09.2019  18:03   

Геннадий Кернес открыл стадион на Салтовке (ФОТО)

На нем будут заниматься более 1300 школьников.


//city.kharkov.ua
12 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес открыл после реконструкции стадион в специализированной школе №17. На месте старой спортплощадки построен многофункциональный стадион, включающий футбольное поле с покрытием, площадки для других командных игр, гимнастики и воркаута.
 
«Мне искренне приятно быть здесь с вами, в знаменитой 17-й школе. Это многофункциональный комплекс, с хорошим оборудованием, для серьезных занятий при любой погоде. Я уверен, что вы – крепкая команда, и стадион, который мы сегодня открываем, – благодарность города и посильный вклад в ваши будущие успехи. Спортивным быть модно, спорт - это здоровье, он тренирует навыки борьбы и волю к победе. А Харькову нужны победители», - сказал Геннадий Кернес, начиная праздник на стадионе.
 
Специализированная школа №17 – одна из самых больших в Харькове, там учатся более 1300 детей. Кроме строительства нового стадиона, в 2019 году за средства города в школе проведена полная реконструкция пищеблока - на кухне заменена вся электротехника и оборудование, также отремонтирован зал и куплена новая мебель в столовую, где питаются дети и учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, стадион, харьков
 
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