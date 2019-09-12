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12.09.2019  19:48   

Геннадий Кернес открыл новый спорткомплекс (ФОТО)

12 сентября в детском саду №119 Киевского района начались занятия на новом стадионе.


//city.kharkov.ua
Дошкольное учреждение расположено на склоне, и при проектировании там не были предусмотрены места для физкультуры и командных игр. Летом этого года за средства городского бюджета там было построено поле для мини-футбола и других видов спорта, а также оборудованы новые игровые павильоны.
 
На празднике открытия стадиона родителей и воспитанников поздравил мэр Харькова Геннадий Кернес. «Я благодарю всех за терпение и помощь. В Харькове мы открываем за год десятки новых групп и спортплощадок.  Это плановая работа, шаг за шагом, и она ведется во всех районах - и на окраинах, и в центре. Я знаю, что в интернете, на независимых форумах, у 119-го садика очень хороший рейтинг, родители пишут теплые слова благодарности педагогам, нянечкам, медсестрам, поварам. Очевидно, что здесь царит атмосфера настоящего счастливого детства, и так уже много лет. Уверен, что стадион и другие новшества с первого дня будут освоены для занятий. Здоровья всем, родителям - спокойствия и уверенности, что дети в надежных руках, а ребятам – наслаждаться детством: это самое счастливое время», - сказал городской голова.
 
В детском саду №119 воспитываются более 300 детей, от ясельного до дошкольного возраста. Детский сад находится в нестандартном комплексе зданий. В 2019 году, кроме обновления стадиона, за счет бюджетных средств заменили все окна (77 шт.) на энергосберегающие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, новый спорткомплекс, харьков
 
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