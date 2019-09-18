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18.09.2019  12:19   

В Харькове появится особое интерактивное пространство для старшеклассников

В харьковском вузе внедрят образовательный проект для школьников.


//city.kharkov.ua
Новый образовательный проект «Школьный урок в вузе» будет презентован в рамках «Ночи науки» на базе Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
 
Об этом сегодня, 17 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко.
 
По ее словам, это уникальный проект для Украины, который был инициирован Харьковским городским головой Геннадием Кернесом и реализуется при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ». Его идея в том, чтобы проводить лабораторные занятия для школьников по химии и физике на базе современных лабораторных центров высших учебных учреждений.
 
«Мы хотим создать интерактивное и многофункциональное образовательное пространство для учащихся 10-11-х классов харьковских школ. Таким образом, старшеклассники смогут обучаться в современных условиях с помощью цифрового оборудования и с использованием инновационных реактивных материалов, что невозможно обеспечить в школах. Этот проект очень важен для обучения и продвижения науки и инновационных подходов среди нашей молодежи», - подчеркнула Ольга Демьяненко.
 
Презентация «Школьного урока в вузе» состоится  на базе университета городского хозяйства 21 сентября в рамках проведения «Ночи науки». Организаторы отмечают, пока проект будет реализован только в одном вузе, но в дальнейшем надеются внедрить его и в других высших учебных учреждениях Харькова. 
 
Отметим, в рамках школьных уроков в университете им. Бекетова будут проходить занятия, посвященные теме энергоэффективности.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  образовательный проект, школьники, харьков
 
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