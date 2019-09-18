18.09.2019 11:24

В детсаду на Северной Салтовке появились новые места для воспитанников (ФОТО)

Новую группу для дошкольников открыли 17 сентября в детском саду №108 «Алиса» (ул. Дружбы Народов, 219) в Киевском районе.



// city.kharkov.ua

Теперь детский сад сможет принять еще 20 детей. По случаю открытия группы на территории учреждения посадили ель и прошел небольшой концерт.



С открытием группы детей и их родителей поздравил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев. После торжественной части родители и дети осмотрели помещения новой группы.



Напомним, что всего в этом году в Харькове планируется открыть 14 групп в существующих детских садах и новый детский сад №352 в Слободском районе. Это позволит создать более 600 новых мест для дошкольников.