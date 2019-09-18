В детсаду на Северной Салтовке появились новые места для воспитанников (ФОТО)

Новую группу для дошкольников открыли 17 сентября в детском саду №108 «Алиса» (ул. Дружбы Народов, 219) в Киевском районе.
Теперь детский сад сможет принять еще 20 детей. По случаю открытия группы на территории учреждения посадили ель и прошел небольшой концерт.
С открытием группы детей и их родителей поздравил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев. После торжественной части родители и дети осмотрели помещения новой группы.
Напомним, что всего в этом году в Харькове планируется открыть 14 групп в существующих детских садах и новый детский сад №352 в Слободском районе. Это позволит создать более 600 новых мест для дошкольников.
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Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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