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25.09.2019  15:41   

Больше половины харьковских дошкольников - мальчики

Ежегодно 27 сентября в Харькове отмечается праздник работников дошкольного образования Украины - День воспитателя и всех дошкольных работников.


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	Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этот период закладываются основы мировосприятия, любовь к природы, окружающего мира, к Родине.



	На конец 2018 года в области работало 746 учреждений дошкольного образования, из них 46 учреждений имели инклюзивные группы.



	По сравнению с 2017 годом количество учреждений дошкольного образования на Слобожанщине увеличилось на 23 единицы.



	Учреждения дошкольного образования посещали 79,9 тыс. детей региона, с них 38,2 тыс. девочек.



	Инклюзивные группы посещал 1101 ребенок.



	Дошкольным воспитанием было охвачено 65% детей в возрасте 1-6 лет (без учета детей, обучающихся в первых классах учреждений общего среднего образования).



	Воспитанием и обучением дошкольников занимались 7480 педагогических работников, среди них 26,2% - молодежь до 35 лет.



	Из общего числа педагогического персонала учреждений дошкольного образования 5 026 воспитателей:


    
	
  • 
		 541 директор
    • 
	
  • 
		311 воспитателей-методистов,
    • 
	
  • 
		300 практических психологов,
    • 
	
  • 
		7 социальных педагогов,
    • 
	
  • 
		55 ассистентов воспитателей в инклюзивных группах
    • 
	
  • 
		1240 человек другого педагогического персонала (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, других педагогов).
    • 




	

		Кроме того, важный вклад в заботе за детьми осуществляют медицинские работники, помощники воспитателей, работники кухни и т.п., количество которых составляла 10,7 тыс. человек.

	

		Почти все педагогические работники имеют образовательную степень (образовательно уровень): бакалавра, специалиста, магистра - 65,5%; младшего бакалавра, младшего специалиста - 34,3%.

	

		 





	 


    
    
    

        
                            Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области

                    
                    Тэги: 
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