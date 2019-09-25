25.09.2019 15:41

Больше половины харьковских дошкольников - мальчики

Ежегодно 27 сентября в Харькове отмечается праздник работников дошкольного образования Украины - День воспитателя и всех дошкольных работников.



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Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этот период закладываются основы мировосприятия, любовь к природы, окружающего мира, к Родине.

На конец 2018 года в области работало 746 учреждений дошкольного образования, из них 46 учреждений имели инклюзивные группы.

По сравнению с 2017 годом количество учреждений дошкольного образования на Слобожанщине увеличилось на 23 единицы.

Учреждения дошкольного образования посещали 79,9 тыс. детей региона, с них 38,2 тыс. девочек.

Инклюзивные группы посещал 1101 ребенок.

Дошкольным воспитанием было охвачено 65% детей в возрасте 1-6 лет (без учета детей, обучающихся в первых классах учреждений общего среднего образования).

Воспитанием и обучением дошкольников занимались 7480 педагогических работников, среди них 26,2% - молодежь до 35 лет.

Из общего числа педагогического персонала учреждений дошкольного образования 5 026 воспитателей:

541 директор

311 воспитателей-методистов,

300 практических психологов,

7 социальных педагогов,

55 ассистентов воспитателей в инклюзивных группах

1240 человек другого педагогического персонала (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, других педагогов).