Больше половины харьковских дошкольников - мальчики

Ежегодно 27 сентября в Харькове отмечается праздник работников дошкольного образования Украины - День воспитателя и всех дошкольных работников.
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этот период закладываются основы мировосприятия, любовь к природы, окружающего мира, к Родине.
На конец 2018 года в области работало 746 учреждений дошкольного образования, из них 46 учреждений имели инклюзивные группы.
По сравнению с 2017 годом количество учреждений дошкольного образования на Слобожанщине увеличилось на 23 единицы.
Учреждения дошкольного образования посещали 79,9 тыс. детей региона, с них 38,2 тыс. девочек.
Инклюзивные группы посещал 1101 ребенок.
Дошкольным воспитанием было охвачено 65% детей в возрасте 1-6 лет (без учета детей, обучающихся в первых классах учреждений общего среднего образования).
Воспитанием и обучением дошкольников занимались 7480 педагогических работников, среди них 26,2% - молодежь до 35 лет.
Кроме того, важный вклад в заботе за детьми осуществляют медицинские работники, помощники воспитателей, работники кухни и т.п., количество которых составляла 10,7 тыс. человек.
Почти все педагогические работники имеют образовательную степень (образовательно уровень): бакалавра, специалиста, магистра - 65,5%; младшего бакалавра, младшего специалиста - 34,3%.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: