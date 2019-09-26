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26.09.2019  12:15   

В Харькове создается Кластер неформального образования

Презентация Кластера неформального образования состоится 2 октября в Научном парке «Синергия» (пр. Науки, 14).

Во время мероприятия будет представлена программа «EDUшкола», подготовленная совместно с Департаментом образования.
 
Это неформальная программа факультативных мастер-классов, тренингов в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на формирование личности через систему навыков современности силами неформального образования. «EDUшкола» направлена на работу со школьниками, органами ученического самоуправления, учителями и родителями.
 
В программе собраны лучшие практики по основным навыкам XXI века от экспертов в области неформального образования.
 
Также на встрече представят исследование «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ мировых трендов необходимых навыков, потребностей современной молодежи и подростков, а также соответствующего запроса на рынке труда.
 
В рамках мероприятия будет подписан меморандум о создании Кластера неформального образования и сотрудничестве с заинтересованными сторонами.
 
Во встрече планируется участие представителей Департамента образования, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, КУ «Офис реформ», высших учебных заведений, школ, детсадов, активной молодежи Харькова.
Тэги:  образование, eduшкола, харьков
 
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