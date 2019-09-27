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27.09.2019  14:33   

В субботу состоятся ученические турниры среди старшеклассников

Городские ученические командные турниры среди учащихся 7-11-х классов состоятся 28 сентября на базе трех харьковских школ.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие 195 учащихся со всех районов города. Школьники будут соревноваться в таких науках: химия, экономика и правоведение.

Так, турнир юных химиков для учащихся 7-11-х состоится в лицее №89 (ул. Деревянко, 14-а). На базе гимназии №46 имени М. В. Ломоносова (ул. Державинская, 4-а) пройдут соревнования по экономике среди учеников 10-11-х классов, а в гимназии №152 (ул. Волонтерская, 57) будут меряться силами юные правоведы 9-11-х классов.

По словам организаторов, главная цель турниров - поиск талантливых учащихся, создание благоприятных условий для реализации и развития их творческих способностей.

Напомним, всего в Харькове проходят 11 городских ученических командных турниров для старшеклассников: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов. В жюри конкурсов входят преподаватели, научные сотрудники и студенты ведущих харьковских вузов.

Начало турниров - в 10:00.

Отметим, по результатам участия во всеукраинских турнирах прошлого учебного года харьковские школьники завоевали 51 победу: 7 первых мест, 18 вторых и 26 третьих.

Организатор турниров - Департамент образования Харьковского городского совета. Турниры проводятся в рамках реализации Комплексной программы развития образования Харькова на 2018-2022 годы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, школа, харьков
 
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