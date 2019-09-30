30.09.2019 17:43

Харьковчане поздравили победителей ХIІI городского турнира юных экономистов

Департамент образования Харьковского городского совета на базе Харьковской гимназии № 46 имени М. В. Ломоносова 28 сентября провел очередной городской турнир юных экономистов.



// kharkivosvita.net.ua

Участниками соревнований стали 60 учащихся, которые вошли в состав 12 команд из всех районов города Харькова.

В состав жюри вошли профессора, доктора и кандидаты наук, аспиранты, магистры и студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, многократные победители всеукраинских турниров и олимпиад прошлых лет.

После торжественного открытия была проведена жеребьевка, по результатам которого определены рейтинговые номера команд и составлена ​​схема турнирных соревнований.

Победителей определено в командном и личном зачетах.

По результатам "баталий" дипломами Департамента образования и подарками награждены:

- дипломом I степени - сборная команда учащихся Московского района «БИЗНЕС - СИЛА»;

- дипломами II степени - команды Харьковской гимназии № 46 имени М. В. Ломоносова «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» и Харьковской общеобразовательной школы № 5 Киевского района «5-Й МЕГАПОЛИС»;

- дипломами III степени - сборные команды Киевского района «ПЕРСПЕКТИВА», Московского района «Национальный резерв», Харьковской специализированной школы № 162 Новобаварского района «ELEKTRUM».

В личном первенстве признаны победителями турнира и награждены дипломами Департамента образования и подарками такие ученики:

- дипломом I степени - Мичурин Игорь, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 55;

- дипломами II степени - потей Кирилл, ученик 10 класса Харьковской общеобразовательной школы № 5, Беденко Мария, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 46 им. М. В. Ломоносова, и Ткаченко Екатерина, ученица Харьковской гимназии № 12;

- дипломами III степени - Сидоренко Дарья, ученица 10 класса Харьковского лицея № 149, Воробьев Евгений, ученик 11 класса Харьковской специализированной школы № 162, Столярова Арина, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 46 им. М. В. Ломоносова, Дворникова Полина, ученица 10 класса Харьковской общеобразовательной школы № 72.