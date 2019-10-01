01.10.2019 13:03

В Харькове презентуют Кластер неформального образования

Презентация Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» состоится 2 октября в Научном парке «Синергия».



://kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, миссия «Kharkiv EDU Cluster» - стратегическое развитие, поддержка и популяризация неформального образования. Кластер будет работать по трем основным направлениям: популяризация рынка неформального образования; интегрированное развитие; формирование экосистемы рынка неформального образования.

«Команда «Kharkiv EDU Cluster» ставит за цель стратегическое развитие отрасли неформального образования, ориентируясь на современные тенденции развития, запроса и потребностей рынка, путем объединения бизнеса, города и общественности», - отметил Алексей Чубаров.



В ходе презентации будет представлена программа «EDUшкола», подготовленная совместно с Департаментом образования. Это неформальная программа факультативных мастер-классов, тренингов в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на формирование личности через систему навыков современности силами неформального образования. «EDUшкола» направлена на работу со школьниками, органами ученического самоуправления, учителями и родителями. В программе собраны лучшие практики по основным навыкам XXI века от экспертов в области неформального образования.

Также на встрече представят исследование «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ мировых трендов необходимых навыков, потребностей современной молодежи и подростков, а также соответствующего запроса на рынке труда. В рамках мероприятия будет подписан меморандум о создании Кластера неформального образования и сотрудничестве с заинтересованными сторонами.



Во встрече планируется участие представителей сферы образования, общественности, сектора неформального образования.



Начало - в 16:30.



Место проведения: Научный парк «Синергия» (пр. Науки, 14).

Организаторы Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» - общественная организация «ЛИНК», Молодежный совет при Харьковском городском голове, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Департамент образования Харьковского городского совета.