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01.10.2019  13:03   

В Харькове презентуют Кластер неформального образования

Презентация Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» состоится 2 октября в Научном парке «Синергия».


://kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, миссия «Kharkiv EDU Cluster» - стратегическое развитие, поддержка и популяризация неформального образования. Кластер будет работать по трем основным направлениям: популяризация рынка неформального образования; интегрированное развитие; формирование экосистемы рынка неформального образования.

«Команда «Kharkiv EDU Cluster» ставит за цель стратегическое развитие отрасли неформального образования, ориентируясь на современные тенденции развития, запроса и потребностей рынка, путем объединения бизнеса, города и общественности», - отметил Алексей Чубаров.

В ходе презентации будет представлена программа «EDUшкола», подготовленная совместно с Департаментом образования. Это неформальная программа факультативных мастер-классов, тренингов в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на формирование личности через систему навыков современности силами неформального образования. «EDUшкола» направлена на работу со школьниками, органами ученического самоуправления, учителями и родителями. В программе собраны лучшие практики по основным навыкам XXI века от экспертов в области неформального образования.

Также на встрече представят исследование «Современный портрет харьковчан», целью которого является анализ мировых трендов необходимых навыков, потребностей современной молодежи и подростков, а также соответствующего запроса на рынке труда. В рамках мероприятия будет подписан меморандум о создании Кластера неформального образования и сотрудничестве с заинтересованными сторонами.

Во встрече планируется участие представителей сферы образования, общественности,  сектора неформального образования.

Начало - в 16:30.

Место проведения: Научный парк «Синергия» (пр. Науки, 14).

Организаторы Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» - общественная организация «ЛИНК», Молодежный совет при Харьковском городском голове, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Департамент образования Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  образование, харьков, презентация, горсовет
 
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