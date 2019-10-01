01.10.2019 16:12

В харьковских школах устанавливают пожарные сигнализации

75 учреждений образования Харькова оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 октября, в ходе заседания Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко. Она отметила, что эта работа активно продолжается, и уже около 40% школ имеют пожарную сигнализацию.

Также директор департамента напомнила, что четыре раза в год в учреждениях образования проводятся учения по противопожарной безопасности.

«В каждой четверти совместно с сотрудниками ГСЧС в школах отрабатываются действия по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. Эту работу мы проводим не только с детьми, но и с педагогами и родителями», - подчеркнула Ольга Деменко.

По информации начальника Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимира Юрченко, с начала года состояние противопожарной и техногенной безопасности было проверено на 485 социальных объектах, в том числе в 423 школах, 62 больницах и поликлиниках. По результатам рейдов руководителям учреждений, где были выявлены нарушения, вынесены предписания на их устранение.

Также, по словам Владимира Юрченко, состояние противопожарной безопасности проверили в крупнейших спортивных учреждениях, в частности, во Дворце спорта, Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Незначительные нарушения были выявлены только на последнем объекте. В ноябре в учреждениях, где зафиксировали недостатки, планируют провести повторные проверки.