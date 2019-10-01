01.10.2019 18:55

День работников образования: учителей поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

Торжественный прием состоялся в Шевченковском районе.



//city.kharkov.ua

С наступающим профессиональным праздником педагогов поздравил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский. За плодотворный труд, высокий профессионализм и весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения шести лучшим представителям учреждений образования вручили Благодарности Харьковского городского головы.

«Уважаемые работники образования, все те, кто ежедневно тратит свои силы и время для того, чтобы наши дети росли умными, воспитанными и целеустремленными. От имени Харьковского городского головы, от себя лично я поздравляю вас с профессиональным праздником, выражаю искренние слова благодарности и уважения.

В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного развития общества, поэтому ваш труд - великое дело, очень значимое не только для нашего района или города, но и всей страны», - отметил Владимир Котковский.

В подарок от городского головы педагоги района посмотрели представление в дельфинарии «Немо».