01.10.2019 18:55
День работников образования: учителей поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)
Торжественный прием состоялся в Шевченковском районе.
//city.kharkov.ua
С наступающим профессиональным праздником педагогов поздравил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский. За плодотворный труд, высокий профессионализм и весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения шести лучшим представителям учреждений образования вручили Благодарности Харьковского городского головы.
«Уважаемые работники образования, все те, кто ежедневно тратит свои силы и время для того, чтобы наши дети росли умными, воспитанными и целеустремленными. От имени Харьковского городского головы, от себя лично я поздравляю вас с профессиональным праздником, выражаю искренние слова благодарности и уважения.
В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного развития общества, поэтому ваш труд - великое дело, очень значимое не только для нашего района или города, но и всей страны», - отметил Владимир Котковский.
В подарок от городского головы педагоги района посмотрели представление в дельфинарии «Немо».