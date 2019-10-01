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01.10.2019  18:55   

День работников образования: учителей поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

Торжественный прием состоялся в Шевченковском районе.


//city.kharkov.ua
С наступающим профессиональным праздником педагогов поздравил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский. За плодотворный труд, высокий профессионализм и весомый личный вклад в воспитание подрастающего поколения шести лучшим представителям учреждений образования вручили Благодарности Харьковского городского головы. 
 
«Уважаемые работники образования, все те, кто ежедневно тратит свои силы и время для того, чтобы наши дети росли умными, воспитанными и целеустремленными. От имени Харьковского городского головы, от себя лично я поздравляю вас с профессиональным праздником, выражаю искренние слова благодарности и уважения.
 
В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного развития общества, поэтому ваш труд - великое дело, очень значимое не только для нашего района или города, но и всей страны», - отметил Владимир Котковский.
 
В подарок от городского головы педагоги района посмотрели представление в дельфинарии «Немо». 
 
 
 
 
 
Тэги:  день учителя, харьков
 
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