02.10.2019 12:21

Лучшие юные химики Харькова разыграли путевки на общеукраинский турнир (ФОТО)

На базе Харьковского лицея № 89 состоялся ХVІІ городской турнир юных химиков, организаторами которого являются Департамент образования Харьковского городского совета.



// kharkivosvita.net.ua

В турнире приняли участие 75 учеников - 13 команд из всех районов города Харькова, команды Харьковского физико-математического-лицея № 27 и Харьковской областной специализированной школы-интернат I-III степеней «Одаренность».

В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, национального фармацевтического университета, Киевского университета имени Тараса Шевченко, лучшие учителя школ Харькова.

После торжественного открытия было проведено демонстрационную олимпиаду, по результатам которой определены рейтинговые номера команд и составлена ​​схема турнирных соревнований.

По результатам химических боев дипломами Департамента образования за победу в командном зачете награждены:

- дипломом I степени - сборная команда учащихся Немышлянская района «14 + 49 +»;

- дипломами II степени - команды учеников Харьковской гимназии № 47 и Харьковского лицея № 89;

- дипломами III степени - команды учащихся Харьковского физико-математического-лицея № 27, Харьковской специализированной школы № 3 «Аурум», Харьковской гимназии № 116 «Ливермора» и сборная команда учащихся Слободского района.

Признаны победителями турнира в личном первенстве и награждены:

- дипломом I степени - Круторогов Евгений, ученик 11 класса Харьковской общеобразовательной школы № 49; Мельник Александра, ученица 10 класса Харьковской общеобразовательной школы № 28;

- дипломами II степени - Лемехова Алена, ученица 11 класса, Харьковской специализированной школы № 80, Алексеев Максим ученик 10 класса Харьковской гимназии № 116;

- дипломами III степени - Шульга Алексей, ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27; Воронцова Мария, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 116, Коваленко Александр и Зинченко Павел, ученики 10 класса Харьковской специализированной школы № 3.

Лучшие юные химики Харькова будут представлять наш город на ХXVІІ Всеукраинском турнире, который состоится в городе Луцк в октябре-ноябре 2019 года.

Поздравляем победителей, учителей и тренеров команд и желаем дальнейших успехов!