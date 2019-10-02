02.10.2019 17:12

В учебных учреждениях Харькова заменили более 4 тысяч окон

Проведен ряд мероприятий по подготовке к отопительному сезону.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 2 октября, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, все 465 учреждений образования города Харькова полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. В течение лета в городе провели очень много работы, связанной с обеспечением учебных учреждений теплом и энергосбережением. В частности, в этом году установили более 4 тыс. новых окон.

Ольга Деменко отметила, что программа по замене старых окон на новые, энергосберегающие, работает в Харькове уже четвертый год и была принята по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Программа очень эффективно работает, и родители довольны. Мы категорически запретили учебным учреждениям привлекать родительские средства на мероприятия по энергосбережению», - отметила Ольга Деменко.

Кроме того, в этом году в учебных учреждениях отремонтировали 164 кровли и провели ряд мероприятий по подготовке тепловых систем.

«Где-то проводились капитальные ремонты, где-то частичные ремонты стояков, батарей и т.д. Мы к этому вопросу относимся очень серьезно и ответственно. Прежде чем приступить к учебно-воспитательному процессу, родители и мы, педагоги, должны быть уверены, что, во-первых, наш ребенок будет в безопасности, во-вторых, будет здоров. Поэтому мы обязаны создать комфортные условия для пребывания наших детей в учебных учреждениях», - отметила Ольга Деменко.