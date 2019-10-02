02.10.2019 17:52

В 12 турнире приняла участия дюжина команд из всех районов города

На базе Харьковской гимназии № 152 состоялся XII городской турнир юных правоведов для учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования.



// kharkivosvita.net.ua

В турнире приняли участие 11 команд из всех районов города и команда Харьковского лицея «Правоохоронець».

Победители соревнований определены в командном и личном зачете, награждены Дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками. И место завоевала сборная команда учащихся Новобаварского района из числа учащихся Харьковской специализированной школы № 162 и Харьковской общеобразовательной школы № 127. Дипломами II степени награждены сборные команды Шевченковского района «« DECES »(ХГ № 6« Мариинская гимназия », ХООШ № 51) и« Veritas »(ХУВК № 45« Академическая гимназия », ХГ № 47). Третье место заняли сборные команды Московского, Немышлянская районов и команда Шевченковского района «Юстиция-116».

В личном первенстве победителями (I место) стали ученик Харьковской общеобразовательной № 139 Рубежов Богдан и ученица Харьковской специализированной школы № 162 Пунтус Анастасия.

Второе место заняли Дрокин Лилия, ученица Харьковской специализированной школы № 162, Гук Мирослава, ученица Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» и Гогения Диана, ученица Харьковской гимназии № 116.

Дипломы III степени получили Скотаренко Алексей (ХПНВК «Вересень»), Личакова Евгения (Харьковская общеобразовательная школа № 51), Довгаль Марина (Харьковская гимназия № 14), Петрушин Андрей (Харьковская гимназия № 116).

Победители городского турнира примут участие во Всеукраинском турнире юных правоведов.