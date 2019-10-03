03.10.2019 09:02

В Харькове создали образовательный кластер

Презентация Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» состоялась 2 октября в Научном парке «Синергия».



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, сооснователь кластера, депутат городского совета Ольга Чичина, представители Департамента образования, общественных организаций, школ, вузов и сектора неформального образования.

Как сообщил Алексей Чубаров, задача проекта - стратегическое развитие, поддержка и популяризация неформального образования. Кластер будет работать по трем основным направлениям: популяризация рынка неформального образования; интегрированное развитие; формирование экосистемы рынка неформального образования.



«Мы хотим создать тренд неформального образования, чтобы оно стало востребованным, популярным и не состояло только лишь из курсов личностного роста. В основу кластера положены навыки XXI века, утвержденные ООН. Это те навыки, которые будут востребованы в 2050 году, т.е. какие навыки, знания и умения потребуются человеку через 30 лет, чтобы он был, как говорится, «на гребне волны», - отметил Алексей Чубаров.



По его словам, присоединится к кластеру уже выразили желание более 100 компаний и представителей неформального образования, которые приняли участие в сегодняшней презентации. При этом количество партнеров проекта не ограничено. С рядом компаний сегодня был подписан Меморандум о создании Кластера неформального образования.



Также в рамках мероприятия Ольга Чичина представила пилотный проект «EDUшкола», подготовленный совместно с Департаментом образования. Он предусматривает неформальную программу факультативных мастер-классов, тренингов в общеобразовательных учреждениях города, целью которого является обучение навыкам 21 века харьковских школьников.



«Это будут факультативные занятия для учеников школ, на которых они смогут овладеть современными навыками, такими как критическое мышление, креативность, дизайнмышление, экологическая и финансовая грамотность и другие. В проекте примут участие 12 партнеров кластера, которые будут представлять в школах каждого из районов города определенный навык», - сообщила Ольга Чичина.



Проект «EDUшкола» стартует 7 октября.



Также в ходе встречи былы представлены результаты исследования «Современный портрет харьковчан», целью которого был анализ мировых трендов необходимых навыков, потребностей современной молодежи и подростков, а также соответствующего запроса на рынке труда.



Алексей Чубаров сообщил, что в ближайшее время будет создан сайт кластера неформального образования, где будут представлены всевозможные курсы, кружки и направления неформального образования. Все желающие смогут пройти на сайте тест и определить, какие навыки и компетенции ему понадобятся через 5-20 лет, а также подобрать курсы, где этому можно обучиться.



Организаторы Кластера неформального образования «Kharkiv EDU Cluster» - общественная организация «ЛИНК», Молодежный совет при Харьковском городском голове, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Департамент образования Харьковского городского совета.