Главная Новости Образование Директор Департамента образования Ольга Ивановна Деменко поздравила десятки тысяч харьковских преподавателей
03.10.2019  16:51   

Директор Департамента образования Ольга Ивановна Деменко поздравила десятки тысяч харьковских преподавателей

На одного преподавателя в Харькове приходится не менее 10 учеников средней школы; 64 ВУЗ-а и 42 техникума и лицеев уверенно позволяют считать Харьков студенческой столицей - подсчитали региональные статистики.


// facebook

"От всего сердца поздравляю вас, друзья! Примите благодарность за неутомимый труд, высокое служение избранному делу, творческий поиск, самоотверженность, щедрость души и большой талант. 

Педагоги города имеют все основания гордиться своими профессиональными достижениями. Благодаря вашей кропотливой работе Харьков стал ведущим научным и образовательным центром Украины,"  - говорится в поздравлении на официальной странице профильного Департамента ХГС .

На начало 2018/19 учебного года в области функционировало 746 учреждений общего среднего образования, в которых учебный процесс обеспечивали около 22,4 тыс. учителей и обучалось 246,3 тыс. Учащихся.
В 2018 году в области функционировали 42 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, в которых обучалось 13,5 тыс. учащихся, слушателей.
На начало 2018/19 учебного года в области действовали 64 учреждения высшего образования, в которых научную, научно-техническую и научно-организационную деятельность осуществляли 18,1 тыс. педагогических и научно-педагогических работников. Количество студентов составляла 171,1 тыс. человек.
В течение 2018 подготовку аспирантов осуществляли 59 высших учебных заведений и научных учреждений, докторантов - 40, в которых получали образование 3,0 тыс. аспирантов и 133 докторантов.
В январе-августе 2019 среднемесячная заработная плата штатных работников в сфере образования составила 8 057 грн, что на 18% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
 
"Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели! Поздравляем с профессиональным праздником. Пусть Ваша мудрость, Ваш интеллект и опыт всегда будут отмечены государством, воспитанниками, родителями, всегда улыбается судьба, дарит крепкое здоровье и долголетие, осуществляются самые заветные мечты, а в ваших семьях всегда царят тепло, радость и уют" - присоеденились региональные статистики к поздравлениям головы профильного департамента горсовета.
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  образование, харьков, деменко, статистика, поздравление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.10 Образование В Харькове создали образовательный кластер 01.10 Образование В Харькове презентуют Кластер неформального образования 26.09 Образование В Харькове создается Кластер неформального образования
 
 

Видео

Проект "Дома лучше" оценил Харьков с точки зрения туристической привлекательности. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 