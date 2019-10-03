Директор Департамента образования Ольга Ивановна Деменко поздравила десятки тысяч харьковских преподавателей

На одного преподавателя в Харькове приходится не менее 10 учеников средней школы; 64 ВУЗ-а и 42 техникума и лицеев уверенно позволяют считать Харьков студенческой столицей - подсчитали региональные статистики.
"От всего сердца поздравляю вас, друзья! Примите благодарность за неутомимый труд, высокое служение избранному делу, творческий поиск, самоотверженность, щедрость души и большой талант.
Педагоги города имеют все основания гордиться своими профессиональными достижениями. Благодаря вашей кропотливой работе Харьков стал ведущим научным и образовательным центром Украины," - говорится в поздравлении на официальной странице профильного Департамента ХГС .
Фон дня настраивает на необъяснимое желание сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда. Это может вылиться в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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