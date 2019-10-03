03.10.2019 16:51

Директор Департамента образования Ольга Ивановна Деменко поздравила десятки тысяч харьковских преподавателей

На одного преподавателя в Харькове приходится не менее 10 учеников средней школы; 64 ВУЗ-а и 42 техникума и лицеев уверенно позволяют считать Харьков студенческой столицей - подсчитали региональные статистики.



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"От всего сердца поздравляю вас, друзья! Примите благодарность за неутомимый труд, высокое служение избранному делу, творческий поиск, самоотверженность, щедрость души и большой талант.

Педагоги города имеют все основания гордиться своими профессиональными достижениями. Благодаря вашей кропотливой работе Харьков стал ведущим научным и образовательным центром Украины," - говорится в поздравлении на официальной странице профильного Департамента ХГС .

На начало 2018/19 учебного года в области функционировало 746 учреждений общего среднего образования, в которых учебный процесс обеспечивали около 22,4 тыс. учителей и обучалось 246,3 тыс. Учащихся.

В 2018 году в области функционировали 42 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, в которых обучалось 13,5 тыс. учащихся, слушателей.

На начало 2018/19 учебного года в области действовали 64 учреждения высшего образования, в которых научную, научно-техническую и научно-организационную деятельность осуществляли 18,1 тыс. педагогических и научно-педагогических работников. Количество студентов составляла 171,1 тыс. человек.

В течение 2018 подготовку аспирантов осуществляли 59 высших учебных заведений и научных учреждений, докторантов - 40, в которых получали образование 3,0 тыс. аспирантов и 133 докторантов.

В январе-августе 2019 среднемесячная заработная плата штатных работников в сфере образования составила 8 057 грн, что на 18% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

"Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели! Поздравляем с профессиональным праздником. Пусть Ваша мудрость, Ваш интеллект и опыт всегда будут отмечены государством, воспитанниками, родителями, всегда улыбается судьба, дарит крепкое здоровье и долголетие, осуществляются самые заветные мечты, а в ваших семьях всегда царят тепло, радость и уют" - присоеденились региональные статистики к поздравлениям головы профильного департамента горсовета.