Главная Новости Образование В Слободском районе детей примет детский сад, который не работал 20 лет
04.10.2019  10:01   

В Слободском районе детей примет детский сад, который не работал 20 лет

В этом году в Харькове создали около шестисот мест в детсадах. А это 16 групп в уже существующих дошкольных учреждениях. Однако на этом останавливаться в Департаменте образования не собираются.


// izvestia.kharkov.ua

На следующей неделе в Харькове планируют открыть еще один садик, чтобы дети имели возможность получить дошкольное образование.
 
«Дошкольные учебные заведения в этом году как всегда пополняются новыми садами. Планируем, 10 октября в Слободском районе открыть детский сад №352, не работал 20 лет. Причем мы в этом году открываем сразу 4 группы, сразу набираем 100 детей», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.


 
 

Тэги:  детсад, деменко, харьков
 
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