В Слободском районе детей примет детский сад, который не работал 20 лет

В этом году в Харькове создали около шестисот мест в детсадах. А это 16 групп в уже существующих дошкольных учреждениях. Однако на этом останавливаться в Департаменте образования не собираются.
На следующей неделе в Харькове планируют открыть еще один садик, чтобы дети имели возможность получить дошкольное образование.
«Дошкольные учебные заведения в этом году как всегда пополняются новыми садами. Планируем, 10 октября в Слободском районе открыть детский сад №352, не работал 20 лет. Причем мы в этом году открываем сразу 4 группы, сразу набираем 100 детей», – рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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