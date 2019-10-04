04.10.2019 19:41

В Индустриальном районе наградили лучших учителей

Мероприятие для учителей Индустриального района по случаю их профессионального праздника состоялось 3 октября в дельфинарии «Немо».



//city.kharkov.ua

Всех собравшихся с наступающим Днем учителя поздравила председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная.

«Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жизни в обществе. В руках учителя - будущее молодого поколения и страны в целом. Какими вырастут наши дети, какое общество они будут строить, какие нравственные ценности будут исповедовать, во многом зависит от таланта и личности учителя. Желаю вам в этот праздничный день хорошего настроения! Пусть теплые слова и добрые чувства ваших учеников согревают ваши сердца. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и радости!» - сказала Ольга Вельможная.

Лучшим педагогам района она вручила награды Министерства образования и науки Украины - нагрудный знак «Василий Сухомлинский» и Благодарности Министерства образования и науки, а также Благодарности председателя Администрации Индустриального района и грамоты Департамента образования.

Подарком для учителей стало представление дельфинария «Немо».