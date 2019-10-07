07.10.2019 11:21

В Харьков с рабочим визитом прибывает министр образования Анна Новосад

С хорошим "постпраздничным" настроением новый министр примет участие в ряде совещаний и конференций, посвященных проблеме развития образования.



Министр образования Анна Новосад

Этот визит станет первым для Новосад в должности министра. В рамках поездки в пепршои столицы председатель МОН примет участие в пресс-конференции по проекту SEE Learning при участии украинских и зарубежных экспертов. Они расскажут о том, почему у школьников необходимо развивать "мягкие" навыки и о пробленмы социально-эмоционального воспитания школьников.