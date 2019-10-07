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07.10.2019  11:21   

В Харьков с рабочим визитом прибывает министр образования Анна Новосад

С хорошим "постпраздничным" настроением новый министр примет участие в ряде совещаний и конференций, посвященных проблеме развития образования.


Министр образования Анна Новосад

Этот визит станет первым для Новосад в должности министра. В рамках поездки в пепршои столицы председатель МОН примет участие в пресс-конференции по проекту SEE Learning при участии украинских и зарубежных экспертов. Они расскажут о том, почему у школьников необходимо развивать "мягкие" навыки и о пробленмы социально-эмоционального воспитания школьников.

Источник:   Vgorode.ua
 Тэги:  министр, образование, харьков, совещание
 
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