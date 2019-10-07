В Харьков с рабочим визитом прибывает министр образования Анна Новосад

С хорошим "постпраздничным" настроением новый министр примет участие в ряде совещаний и конференций, посвященных проблеме развития образования.
Этот визит станет первым для Новосад в должности министра. В рамках поездки в пепршои столицы председатель МОН примет участие в пресс-конференции по проекту SEE Learning при участии украинских и зарубежных экспертов. Они расскажут о том, почему у школьников необходимо развивать "мягкие" навыки и о пробленмы социально-эмоционального воспитания школьников.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: