07.10.2019 13:03

Министр образования сделала радикальные заявления на конференции в Харькове

«Денег нет – но вы держитесь», обещанных доплат бюджет 2020 не предусматривает, зарплаты повысите себе сами: новые тезисы запланированной реформы ВУЗов



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На этих тезисах во время брифинга в Харькове акцентировала Министр образования Украины Анна Новосад, комментируя ситуацию с меньшим примерно на треть от среднего по стране уровня размером зарплаты научно-педагогических работников Харькова.

По новой системе финансирования ВУЗов учебные заведения лишат государственного финансирования и отпустят в «вольное» внебюджетное плавание.

«Во-первых, я считаю, что у нас такая ситуация с зарплатами в первую очередь в учреждениях высшего образования складывается из так называемой «уравниловку», которая заложена в наших нормативных актах. Есть тарифная сетка, согласно которой мы обсчитываем заработную плату педагогических и научно-педагогических кадров», - сказала она.

Новосад выразила убеждение, что вузы должны получить финансовую автономию и возможность финансово вознаграждать лучших преподавателей. «Мы отойти от идеи тарифной сетки в университетах и ​​дать возможность университетам действительно мотивировать и поддерживать тех, кто лучше, а не только быть зажатыми этими маленькими окладами, которые обеспечиваются государством», - подчеркнула Министр, анонсируя «приватизацию» ВУЗов.

Она акцентировала, что Минобразования будет вводить изменения в системе финансирования высшей школы.

«Сразу скажу, что меньше средств на высшее образование не станет. Мы наоборот работаем в направлении, чтобы их было больше. Но наряду с этим университеты должны иметь финансовую автономию. И те средства, которые они в том числе сами зарабатывают, предоставят возможность направлять на заработные платы лучших преподавателей», - сказала Новосад.

Она также отметила, что предыдущее правительство принимало решение о повышении уровня зарплаты педагогов, однако в проекте бюджета на 2020 год это не отражено. «Сейчас мы ко второму чтению работаем с Минфином, с премьером о том, чтобы найти возможность все же по крайней мере отдельным категориям их заработную плату повысить», - подытожила Новосад.