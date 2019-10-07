Министр образования сделала радикальные заявления на конференции в Харькове

«Денег нет – но вы держитесь», обещанных доплат бюджет 2020 не предусматривает, зарплаты повысите себе сами: новые тезисы запланированной реформы ВУЗов
На этих тезисах во время брифинга в Харькове акцентировала Министр образования Украины Анна Новосад, комментируя ситуацию с меньшим примерно на треть от среднего по стране уровня размером зарплаты научно-педагогических работников Харькова.
По новой системе финансирования ВУЗов учебные заведения лишат государственного финансирования и отпустят в «вольное» внебюджетное плавание.
«Во-первых, я считаю, что у нас такая ситуация с зарплатами в первую очередь в учреждениях высшего образования складывается из так называемой «уравниловку», которая заложена в наших нормативных актах. Есть тарифная сетка, согласно которой мы обсчитываем заработную плату педагогических и научно-педагогических кадров», - сказала она.
Новосад выразила убеждение, что вузы должны получить финансовую автономию и возможность финансово вознаграждать лучших преподавателей. «Мы отойти от идеи тарифной сетки в университетах и дать возможность университетам действительно мотивировать и поддерживать тех, кто лучше, а не только быть зажатыми этими маленькими окладами, которые обеспечиваются государством», - подчеркнула Министр, анонсируя «приватизацию» ВУЗов.
Она акцентировала, что Минобразования будет вводить изменения в системе финансирования высшей школы.
«Сразу скажу, что меньше средств на высшее образование не станет. Мы наоборот работаем в направлении, чтобы их было больше. Но наряду с этим университеты должны иметь финансовую автономию. И те средства, которые они в том числе сами зарабатывают, предоставят возможность направлять на заработные платы лучших преподавателей», - сказала Новосад.
Она также отметила, что предыдущее правительство принимало решение о повышении уровня зарплаты педагогов, однако в проекте бюджета на 2020 год это не отражено. «Сейчас мы ко второму чтению работаем с Минфином, с премьером о том, чтобы найти возможность все же по крайней мере отдельным категориям их заработную плату повысить», - подытожила Новосад.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: