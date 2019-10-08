08.10.2019 11:11

В харьковских школах начался пилот по внедрению американской программы мягких навыков СЭНО: социально-эмоционального и нравственного обучения

С Харькова стартовал всеукраинский пилотный проект по внедрению в школах системы социально-эмоционального и нравственного обучения (SEE Learning), который не только развивает мягкие навыки, но и должен изменить атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, обучение, друг к другу и к самим себе.



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Об этом шла речь во время харьковской пресс-конференции по случаю старта пилоту, состоявшейся 7 октября 2019 года с участием Министра образования и науки Анны Новосад.

В проекте принимают участие 26 школ из 23 областей Украины. Представители этих школ 2-6 октября прошли тренинги с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами проекта.

В течение года учителя и учительницы будут заниматься с детьми по новым методикам, а уже в следующем году присоединиться к проекту сможет любая школа. Впоследствии планируется подписание договора между Министерством образования и науки, Университетом Эмори и инициаторами проекта в Украине EdCamp Ukraine о внедрении СЭНО на общенациональном уровне.

«Ребенку в школе нужна атмосфера дружественности. Я знаю об этом не понаслышке, потому что в моей школе этого было мало. Мы взаимоотношения учителя и ребенка строить на страхе и доминировании, а на партнерстве, осознании своих и чужих эмоций. Именно поэтому мы поддерживаем программу СЭНО», - пояснила Анна Новосад.

«Мы надеемся, что со временем это станет неотъемлемой частью нашей школьной учебной программы», - добавила министр.

Брендан Озава де Сильва, PhD, один из разработчиков программы SEE Learning объясняет ее создания попыткой включить в образование новые научные данные о том, как работают эмоции, интеллект, разум человека.

«До этого момента это были сугубо научные знания, которые никак не использовались в обучении детей, - объясняет ученый. - Я убежден, что мы должны делиться этими знаниями, этими техниками с детьми», - отметил он.

По словам Озавы де Сильвы, в США уже много лет работает программа СЭО (социально-эмоционального обучения) - она ​​стала фундаментом для СЭНО.

Разработчики говорят, что СЭНО базируется на трех измерениях знаний и компетенций: осознанности, вовлеченности и сопереживании, которые пересекаются между собой.

Программу разрабатывали пять лет, одновременно испытывая ее элементы в 500 учебных заведениях во всем мире: в США, Индии, Бразилии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Австралии и других странах.

После официальной презентации программы в 2019 году пришло время для комплексного исследования эффективности. Украина вместе с США и Колумбией станет частью такого исследования.

Вместе с 26 учреждениями, учителя которых прошли тренинг, частью пилоту стали 26 школ, которые в этом году будут учиться без изменений и с которыми будут сравнивать пилотные школы.

Результатом станет сравнения показателей успешности в конце года, а также уровня буллинга, всеобщему удовольствию ученичества, получение радости от учебы в школах с СЭНО и в школах, где эта программа не практикуется.

Сейчас уже готовы учебные программы для начальной и средней школ, разрабатывается программа для старшей школы.

В следующем году EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЭНО и предоставить свободный доступ ко всем методических материалов, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать СЭНО в домашнем обучении.

Помогать в разработке будут не только американские, но и украинские ученые и практики, среди которых официальный консультант Украинской программы, детский и семейный психолог Светлана Ройз, Министр образования и науки Украины (2016-2019) Лилия Гриневич, ученые и педагоги-практики.