В харьковских школах начался пилот по внедрению американской программы мягких навыков СЭНО: социально-эмоционального и нравственного обучения

С Харькова стартовал всеукраинский пилотный проект по внедрению в школах системы социально-эмоционального и нравственного обучения (SEE Learning), который не только развивает мягкие навыки, но и должен изменить атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, обучение, друг к другу и к самим себе.
Об этом шла речь во время харьковской пресс-конференции по случаю старта пилоту, состоявшейся 7 октября 2019 года с участием Министра образования и науки Анны Новосад.
В проекте принимают участие 26 школ из 23 областей Украины. Представители этих школ 2-6 октября прошли тренинги с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами проекта.
В течение года учителя и учительницы будут заниматься с детьми по новым методикам, а уже в следующем году присоединиться к проекту сможет любая школа. Впоследствии планируется подписание договора между Министерством образования и науки, Университетом Эмори и инициаторами проекта в Украине EdCamp Ukraine о внедрении СЭНО на общенациональном уровне.
«Ребенку в школе нужна атмосфера дружественности. Я знаю об этом не понаслышке, потому что в моей школе этого было мало. Мы взаимоотношения учителя и ребенка строить на страхе и доминировании, а на партнерстве, осознании своих и чужих эмоций. Именно поэтому мы поддерживаем программу СЭНО», - пояснила Анна Новосад.
«Мы надеемся, что со временем это станет неотъемлемой частью нашей школьной учебной программы», - добавила министр.
Брендан Озава де Сильва, PhD, один из разработчиков программы SEE Learning объясняет ее создания попыткой включить в образование новые научные данные о том, как работают эмоции, интеллект, разум человека.
«До этого момента это были сугубо научные знания, которые никак не использовались в обучении детей, - объясняет ученый. - Я убежден, что мы должны делиться этими знаниями, этими техниками с детьми», - отметил он.
По словам Озавы де Сильвы, в США уже много лет работает программа СЭО (социально-эмоционального обучения) - она стала фундаментом для СЭНО.
Разработчики говорят, что СЭНО базируется на трех измерениях знаний и компетенций: осознанности, вовлеченности и сопереживании, которые пересекаются между собой.
Программу разрабатывали пять лет, одновременно испытывая ее элементы в 500 учебных заведениях во всем мире: в США, Индии, Бразилии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Австралии и других странах.
После официальной презентации программы в 2019 году пришло время для комплексного исследования эффективности. Украина вместе с США и Колумбией станет частью такого исследования.
Вместе с 26 учреждениями, учителя которых прошли тренинг, частью пилоту стали 26 школ, которые в этом году будут учиться без изменений и с которыми будут сравнивать пилотные школы.
Результатом станет сравнения показателей успешности в конце года, а также уровня буллинга, всеобщему удовольствию ученичества, получение радости от учебы в школах с СЭНО и в школах, где эта программа не практикуется.
Сейчас уже готовы учебные программы для начальной и средней школ, разрабатывается программа для старшей школы.
В следующем году EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЭНО и предоставить свободный доступ ко всем методических материалов, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать СЭНО в домашнем обучении.
Помогать в разработке будут не только американские, но и украинские ученые и практики, среди которых официальный консультант Украинской программы, детский и семейный психолог Светлана Ройз, Министр образования и науки Украины (2016-2019) Лилия Гриневич, ученые и педагоги-практики.
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