09.10.2019 13:23

Встреча четы Президента Украины Владимира Зеленского с харьковскими преподавателями-призерами (ФОТО)

В День работников образования Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской провел встречу с педагогами - победителями конкурсов «Учитель года - 2019» и Global Teacher Prize Ukraine 2019.



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«Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий », - подчеркнул Глава государства во время встречи в Офисе Президента Украины. Владимир Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

По словам первой леди Елены Зеленская, важно, чтобы каждый ребенок нашел своего учителя на всю жизнь - того человека, который может научить ее жизненных принципов.

«Если у тебя есть Учитель с большой буквы, то он всю жизнь с тобой. Ты всегда его вспоминаешь.

Если такой человек дает моральную поддержку, ты всю жизнь будешь идти своей дорогой », - сказала Елена Зеленская.

Среди педагогов Харьков на встречу с Президентом приглашены победитель Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Защита Отечества» Игнатьев Сергей Борисович, учитель Харьковской общеобразовательной школы № 135 Харьковского городского совета Харьковской области имени Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского, и финалистка конкурса «Global Teacher Prize Ukraine» Таболина Людмила Викторовна, учитель украинского языка Харьковской специализированной школы № 73 Харьковского городского совета Харьковской области.

В конце встречи Глава государства вручил педагогам подарки.