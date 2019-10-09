В Харькове появилось Управление госслужбы качества образования

Территориальный орган будет выполнять ряд функций, среди которых, в частности - аудит учебных заведений и сертификация педагогических работников.
– Приоритетными задачами Государственной службы качества образования Украины и ее территориальных органов являются максимальная поддержка учебных заведений, их руководителей и учредителей по развитию эффективной системы обеспечения качества образования, - отмечает председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак.
Управление службы в Харьковской области возглавила Светлана Вольянская, которая до назначения работала проректором по научно-методической работе Харьковской академии непрерывного образования.
Среди полномочий, которые будет осуществлять управление:
- проведение институционального аудита учебных заведений;
- предоставление рекомендаций учебным заведениям (кроме вузов) по организации и функционированию внутренней системы обеспечения качества образования;
- участие в сертификации педагогических работников в части изучения практического опыта их работы;
- осуществление государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений (кроме вузов) по соблюдению ими требований законодательства об образовании и выдача обязательных к исполнению предписаний по устранению выявленных нарушений;
- изучение работы органов местного самоуправления по вопросам реализации ими образовательной политики по обеспечению качества образования на соответствующей территории в соответствии с законодательством об образовании;
- осуществление контроля за ведением учета детей школьного возраста в части осуществления структурными подразделениями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления полномочий, определенных законом.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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